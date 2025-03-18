Администрация экс-президента США Джо Байдена обманула и уничтожила Украину. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью бывшему американскому разведчику и экс-инспектору ООН Скотту Риттеру.
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