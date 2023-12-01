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За рулем

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Владельцам электрокаров с 1 декабря разрешено ездить бесплатно только по этим трассам

Владельцам электрокаров с 1 декабря разрешено ездить бесплатно только по этим трассам

Жизнь автовладельцев с 1 декабря изменится – в силу вступит несколько важных нововведений. В первую очередь, владельцы транспортных средств должны оплатить до 1 декабря 2023 года транспортный налог за 2022 год.

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