Владельцам электрокаров с 1 декабря разрешено ездить бесплатно только по этим трассам

Жизнь автовладельцев с 1 декабря изменится – в силу вступит несколько важных нововведений. В первую очередь, владельцы транспортных средств должны оплатить до 1 декабря 2023 года транспортный налог за 2022 год.
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