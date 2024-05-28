Поздравляем Савченко Олега Вячеславовича С Днем пограничника! Желаю стойкости, уверенности, мужества, решительности и огромных сил.
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Поздравляем Савченко Олега Вячеславовича С Днем пограничника! Желаю стойкости, уверенности, мужества, решительности и огромных сил.