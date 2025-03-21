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Всё о женщинах

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Врач Верба: истероидный психотип личности считается неподходящим для пилота

Истероидный психотип личности считается неподходящим для пилота, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы «Врачи на борту», основатель сервиса для пассажиров «Летать здорово» Ольга Верба.

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