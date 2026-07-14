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Zero Hedge

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Futures Mixed Ahead Of CPI And Warsh Testimony, As IBM Sinks, Bank Earnings Fizzle

Futures Mixed Ahead Of CPI And Warsh Testimony, As IBM Sinks, Bank Earnings Fizzle

Futures Mixed Ahead Of CPI And Warsh Testimony, As IBM Sinks, Bank Earnings Fizzle US stocks are struggling for direction as traders waited to buy the dip on a busy day that kicked off with Wall Street earnings whichwith JPM, BofA, Goldman, Citi and Wells all reporting.

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