Вице-президент Камала Харрис достаточно компетентна для того, чтобы баллотироваться на пост президента США через четыре года.
Байден высоко оценил шансы Харрис баллотироваться на пост президента
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Ипатов
У Трампа есть 4 года, чтобы навести порядок с избирательной кампанией - пользуясь благоприятными сложившимися условиями, обеспечить честность и прозрачность выборов. Это станет надежной защитой от афреститов-демократов, любителей всякой выборной чехарды. Срок небольшой, тем более, что в прошлую каденцию ничего подобного не было сделано.
Ответить
15 час.
Виктор Рыбаков
Да про хохотушку после 20-го января все забудут!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии