Байден высоко оценил шансы Харрис баллотироваться на пост президента

Сергей Ипатов

У Трампа есть 4 года, чтобы навести порядок с избирательной кампанией - пользуясь благоприятными сложившимися условиями, обеспечить честность и прозрачность выборов. Это станет надежной защитой от афреститов-демократов, любителей всякой выборной чехарды. Срок небольшой, тем более, что в прошлую каденцию ничего подобного не было сделано.