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Байден высоко оценил шансы Харрис баллотироваться на пост президента

Байден высоко оценил шансы Харрис баллотироваться на пост президента

Вице-президент Камала Харрис достаточно компетентна для того, чтобы баллотироваться на пост президента США через четыре года.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
У Трампа есть 4 года, чтобы навести порядок с избирательной кампанией - пользуясь благоприятными сложившимися условиями, обеспечить честность и прозрачность выборов. Это станет надежной защитой от афреститов-демократов, любителей всякой выборной чехарды. Срок небольшой, тем более, что в прошлую каденцию ничего подобного не было сделано.
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15 час.
Виктор Рыбаков
Да про хохотушку после 20-го января все забудут!
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