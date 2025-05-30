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Петербургский дневник

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Уголовное дело против иноагента Бориса Акунина передали в суд

Уголовное дело против иноагента Бориса Акунина передали в суд

Писатель заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя России В суд передано уголовное дело против скрывающегося за рубежом иноагента Бориса Акунина – об этом доложили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

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