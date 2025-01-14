Финансист Евгений Коган дал совет гражданам, куда вложить 1 млн рублей

Инвестбанкир Евгений Коган рассказал, куда лучше всего вложить 1 миллион рублей частному инвестору.Финансист предложил тем, у кого есть сбережения в один миллион рублей, разделить эту сумму на несколько частей, а не вкладывать все деньги сразу, пишет РБК.