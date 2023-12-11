Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Изображения будущего российского сверхзвукового пассажирского самолета / © РИА Новости Скорость отечественного сверхзвукового лайнера достигнет М=1,6 (число Маха), что вдвое превышает средние показатели дозвукового лайнера.
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