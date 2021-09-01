Противников насильственной украинизации выгоняют из ВУЗов после доноса депутата Рады

Соросята решили подпортить 1 сентября преподавателям, студентам и школьникам, которые не желают ненавидеть Россию и отстаивают право вести преподавание на русском языке в учебных заведениях.
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