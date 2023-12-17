Год Зеленого Дракона 2024: Какие звезды укажут путь к успеху для разных знаков китайского гороскопа Татьяна СергееваС наступлением года Зеленого Дракона 2024 года, китайский астролог Маргарита Богатова предлагает ценные рекомендации для представителей разных знаков зодиака.