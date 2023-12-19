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Чиновники Ямала смогут штрафовать граждан за выгул собак без поводка

Чиновники Ямала смогут штрафовать граждан за выгул собак без поводка

Депутаты Ямала готовятся принять поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях. Изменения позволят сотрудникам муниципальных администраций и службы ветеринарии составляют протокол в отношении граждан, которые нарушают правила содержания домашних животных и правила их выгула.

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