Чиновники Ямала смогут штрафовать граждан за выгул собак без поводка

Депутаты Ямала готовятся принять поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях. Изменения позволят сотрудникам муниципальных администраций и службы ветеринарии составляют протокол в отношении граждан, которые нарушают правила содержания домашних животных и правила их выгула.