«Рома» вышла на 3-е место в Серии А. Команда Моуринью проиграла только «Наполи» за последние 10 игр в чемпионате

«Рома» поднялась на третье место в таблице чемпионата Италии по итогам 23-го тура. Команда Жозе Моуринью обыграла «Верону» (1:0), а опережавшая ее «Аталанта» потерпела поражение от «Лечче» (1:2).
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