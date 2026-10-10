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Беременная Алена Кравец поставила врачам ультиматум

Беременная Алена Кравец поставила врачам ультиматум

Алена Кравец готовится впервые стать матерью и уже обозначила медикам главное условие будущих родов. Певица объявила, что категорически не хочет рожать естественным путем и настаивает на кесаревом сечении.

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