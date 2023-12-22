Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня раскритиковала высказывания Лай Циндэ о "независимости Тайваня"

Пекин, 21 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в четверг подвергла критике представителя Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня Лай Циндэ за его высказывания о "независимости Тайваня".
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