В Италии умер «последний крестный отец». Мафиози 30 лет был в бегах и попался из-за рака

«Последний крестный отец» итальянской мафии Маттео Денаро по прозвищу Дьяболик скончался в больнице. Он возглавлял «Коза ностра» с 2009 года, скрывался от правосудия 30 лет и был задержан в больнице, куда он попал из-за рака толстой кишки.