Глава ВМС США: Мы не поспеваем за строительством военных кораблей в Китае

В США продолжают всё больше говорить об угрозе со стороны Китая. На этот раз об усиливающемся китайском военном флоте, несущем угрозу Соединённым Штатам, заявил глава ВМС страны Карлос Дель Торо.
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