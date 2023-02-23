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Глава ВМС США: Мы не поспеваем за строительством военных кораблей в Китае

Глава ВМС США: Мы не поспеваем за строительством военных кораблей в Китае

В США продолжают всё больше говорить об угрозе со стороны Китая. На этот раз об усиливающемся китайском военном флоте, несущем угрозу Соединённым Штатам, заявил глава ВМС страны Карлос Дель Торо.

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