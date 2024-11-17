Нацисты получили ответку за Пушкина. Пылало под Одессой, досталось и Киеву Юлия СоколоваАлександр Пушкин, воплощение российской классической литературы, оставил после себя произведения, которые уже два века вдохновляют миллионы.
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