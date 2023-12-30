В Белгороде запущена горячая линия для приема заявок о повреждениях

В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру «122», куда будут приниматься заявки о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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