Алтайский солдат с СВО ответил на письмо школьницы и предрек неизбежную победу

Ученица 11-го класса "А" из Романово написала ребятам на фронт 35 писем и земляки ей ответили Ученица 11-го класса "А" из села Романово Алтайского края Мария Перепелица написала участникам СВО на Украине 35 писем.
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