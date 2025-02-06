В Смоленске преподаватель академии в суде оспорила выговор от руководства

Служебная проверка показала, что сотрудница вуза в присутствии студентов унижала коллегу Преподаватель русского языка и литературы ОГБПОУ «СОТА» пыталась в суде оспорить выговор за несоблюдение профессиональной этики и служебного поведения.
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