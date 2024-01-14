«МЮ» принимает «Тоттенхэм» после поражения в 1-м круге АПЛ, а Лига Ставок дарит до 30 000 рублей за регистрацию!

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в 21-м тура АПЛ. Ситуация у команд в чемпионате Англии прямо противоположная: если «Тоттенхэм» проиграл один раз за последние пять матчей, то «Юнайтед» сумел на таком же отрезке добиться единственной победы – над «Астон Виллой».