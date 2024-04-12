Шесть человек, включая ребенка, погибли в Токмаке при обстреле ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ,13 апреля, ФедералПресс. Шесть человек, включая ребенка, погибли в результате обстрела города Токмак Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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