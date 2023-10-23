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"Поплачу с вами за 35 долларов". Дочь Ивана Урганта поддерживает одиноких людей в сети

"Поплачу с вами за 35 долларов". Дочь Ивана Урганта поддерживает одиноких людей в сети

Приёмная дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе нашла новый способ заработка: она оказывает психологическую поддержку тем, кто в ней нуждается.

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