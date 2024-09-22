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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

РБК: перепись населения РФ в 2030 году пройдет в новом формате

Всероссийскую перепись населения 2030 года хотят провести полностью в цифровом формате. Об этом стало известно по итогам обсуждения проекта стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года, которое прошло на стратсессии в правительстве 17 сентября.

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