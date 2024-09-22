РБК: перепись населения РФ в 2030 году пройдет в новом формате

Всероссийскую перепись населения 2030 года хотят провести полностью в цифровом формате. Об этом стало известно по итогам обсуждения проекта стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года, которое прошло на стратсессии в правительстве 17 сентября.