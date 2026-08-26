Цивилизация Эпштейна: как устроено абсолютное зло - военкор Марат Хайруллин

Расследование Марата ХайруллинаСодержание:00:12 Введение и объявления02:07 Теории заговора и история с Эпштейном03:59 Анализ теорий заговора04:48 Связь с Россией06:36 Израильское лобби и скандал с Эпштейном08:24 Биография Эпштейна и его связи10:19 Сионистская неолиберальная партия12:08 Связь с Российской империей и СССР12:31 Влияние Ротшильдов и Эпштейна13:29 Алекс Джонс и Богемский клуб14:23 Тайны Богемского клуба15:17 Культ сатанизма17:09 Последствия для Джонса18:08 Гай Батлер и его взгляды19:52 Фракции элит20:43 Евро-неолиберальная фракция21:02 Фракции в политике22:58 Личности и фракции25:41 Сравнение Запада и России29:32 Манипуляции и критическое мышление31:55 Сотрудничество фракций34:31 Религиозные аспекты36:25 Синдром инвестиционного банкира36:48 Исключительность и саботаж37:48 Тема насилия в элите38:47 Лидерские позиции и проекты39:47 Роль Трампа40:39 Проекты европейской фракции41:35 Проект ВОЗ по борьбе с COVID-1944:24 Эффективность вакцин46:13 Углеродный проект и БРИКС48:08 Проект по Украине и НАТО48:58 Итоги провалов49:29 Влияние Трампа на европейские проекты50:24 Внутренние конфликты в западном мире51:23 Роль Кушнера и секты Хабад Любавич53:06 Влияние раввина Шнеерсона56:42 Связь Кушнера с Трампом59:40 Радикализация Израиля01:00:36 Сохранение Нетаньяху у власти01:01:27 Демонстрации в Израиле и действия Трампа01:02:43 Духовное учение и Великий Израиль01:03:43 Политическая ситуация в Израиле01:04:41 Влияние Трампа и европейские проекты01:08:31 Переговоры по Украине и роль Кушнера01:10:19 Еврейское лобби в России01:13:48 Влияние Бен Лазара на Путина01:14:55 Общественный орден Пожарский01:15:54 Роль Бен Лазара01:16:53 Влияние Абрамовича01:17:40 Съезд ФИОР01:18:35 Сахаровская площадь01:19:30 Конфликт из-за библиотеки Шнирсона01:19:48 Конфликт вокруг библиотеки Ленина01:20:40 Скрытые аспекты деятельности секты01:21:39 Влияние на международные отношения01:22:37 Позиция Путина по отношению к секте01:25:22 Связь с Эпштейном01:27:16 Раскол в израильском лобби01:29:06 Финансовые проблемы Запада01:30:01 Потеря влияния секты в России01:31:00 Теории заговора01:32:26 Эпштейн и Мекка01:33:25 Сионизм и НАТО01:34:21 Влияние СССР и ковид-проект01:35:57 Фильм Бортко и сионизм01:36:54 Религиозные аспекты и противодействие01:39:40 Экономические проблемы США01:41:24 Политическая ситуация в Северной Корее01:45:47 Завершение эфира.