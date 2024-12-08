«Делимобиль» продает четыре сотни BMW 320i, вместо них каршеринг закупит Geely Monjaro и Haval Jolion

Популярный каршеринг «Делимобиль» избавится от четырех сотен седанов BMW 320i 2018 года выпуска. Об этом сообщил ресурс «БИЗНЕС Online» со ссылкой на свой источник, в компании данные подтвердили и отметили, что вместо седанов немецкого премиума будут закуплены китайские кроссоверы — Geely Monjaro и Haval Jolion.
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