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За рулем

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Как продлить ресурс механической коробки передач? Советы экспертов

Как продлить ресурс механической коробки передач? Советы экспертов

Ресурс механической коробки передач не определяется какой-то одной цифрой. На деле срок службы механики зависит от множества вещей: стиль вождения, условия эксплуатации, конструкция самого агрегата, мощность мотора и масса автомобиля.

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