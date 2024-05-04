Сколько хранятся мытые яйца?

Срок хранения мытых яиц отличается от тех, чья скорлупа не была предварительно очищена. Скорлупа яиц может быть загрязнена опасными инфекционными возбудителями: бактериями рода Salmonella или вирусом Influenza virus A, вызывающим птичий грипп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии