Сколько хранятся мытые яйца?

Срок хранения мытых яиц отличается от тех, чья скорлупа не была предварительно очищена. Скорлупа яиц может быть загрязнена опасными инфекционными возбудителями: бактериями рода Salmonella или вирусом Influenza virus A, вызывающим птичий грипп.