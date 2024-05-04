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Сколько хранятся мытые яйца?

Сколько хранятся мытые яйца?

Срок хранения мытых яиц отличается от тех, чья скорлупа не была предварительно очищена. Скорлупа яиц может быть загрязнена опасными инфекционными возбудителями: бактериями рода Salmonella или вирусом Influenza virus A, вызывающим птичий грипп.

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