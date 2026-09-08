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ВК Пресс

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Российские бойцы наткнулись на призрака ВСУ в лесу — его история шокировала

Российские бойцы наткнулись на призрака ВСУ в лесу — его история шокировала

Военный не имел при себе оружия и передвигался по лесу в одиночку. Российские бойцы решили проследить за ним, после чего вышли к замаскированному убежищу, где находились другие украинские военнослужащие.

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