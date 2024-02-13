Филипп Киркоров уехал к линии фронта — шанс всё исправить

СМИ сообщили подробности поездки король российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров кадр шоуФилипп Киркоров решился наконец-то на поездку, которая может решить все его проблемы, связанные с «голой» вечеринкой.
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