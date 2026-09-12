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Беспилотники-стервятники и удары по российской военной науке

Беспилотники-стервятники и удары по российской военной науке

Беспилотники-стервятники и удары по российской военной науке Мозговому центру ВВС приходится отражать атаки чиновников Война НАТО против России вышла на новый технологический уровень.

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