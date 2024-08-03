Baza: Двоих сотрудников ЦБ России задержали за миллионные кражи ветхих купюр

Двое сотрудников Центрального банка России задержаны за махинации с ветхими купюрами, сообщает Baza.По версии следствия, сотрудники одного из отделов Южного главного управления Центрального банка России похитили предназначенные для утилизации почти 2000 пятитысячных купюр.
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