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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов набрал 7 (2+5) очков в 5 матчах сезона. 40-летний форвард «Локомотива» на 1 балл отстает от Семенова в гонке бомбардиров

Нападающий « Локомотива »  Александр Радулов продлил результативную серию в Фонбет Чемпионате КХЛ до четырех игр.

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