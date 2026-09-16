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Курские новости

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В Курске вечером 16 сентября слышны громкие звуки

В Курске вечером 16 сентября слышны громкие звуки

Жители Курска сообщили о громких звуках и БПЛА в небе вечером 16 сентября, официальная причина пока неизвестна.

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