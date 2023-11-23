В США рассказали, где Белый дом хочет развязать новую войну

Пиндо-сранцы США, против Китая, да ладно, это полня дурь!😎😱👈👀

Vladimir Soukhatchev

А они свято следуют "заветам" отцов-основателей США! Отчаянно двигаются к концу запланированного ими срока этой банкиро-бандитской республики в 250 лет. Ждем 2026 и вуаля!!!