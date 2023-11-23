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В США рассказали, где Белый дом хочет развязать новую войну

В США рассказали, где Белый дом хочет развязать новую войну

Соединенные Штаты Америки собираются спровоцировать войну с Китаем, чтобы их военно-промышленный комплекс продолжал получать заказы.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пиндо-сранцы США, против Китая, да ладно, это полня дурь!😎😱👈👀
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15 час.
Vladimir Soukhatchev
А они свято следуют &quot;заветам&quot; отцов-основателей США! Отчаянно двигаются к концу запланированного ими срока этой банкиро-бандитской республики в 250 лет. Ждем 2026 и вуаля!!!
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14 час.

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