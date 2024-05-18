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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» интересуется вингером «Актобе» и сборной Казахстана Самородовым (Vesti.kz)

Московский клуб рассматривает возможность подписания вингера «Актобе» Максима Самородова, сообщает Vesti.

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