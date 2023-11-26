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Мокаев бросил вызов пловцу Годдарду, предложившему выдвордить всех мусульман из Великобритании: «Я разобью тебя за 30 секунд»

«Я вешу всего 57 кг. Я 23-летний иммигрировавший мусульманин. Ты тяжелее меня на 30 кг. Дай знать, когда будешь готов.

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