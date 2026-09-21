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IT-эксперты разъяснили угрозу блокировки в WhatsApp и Telegram с 1 октября

IT-эксперты разъяснили угрозу блокировки в WhatsApp и Telegram с 1 октября

С 1 октября часть пользователей WhatsApp и Telegram действительно может столкнуться с проблемами при входе и работе приложений.

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