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ФСБ заявила, что убийством военкора Владлена Татарского занимались украинские спецслужбы

ФСБ заявила, что убийством военкора Владлена Татарского занимались украинские спецслужбы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) назвала украинские спецслужбы организатором теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

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