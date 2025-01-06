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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов отбил 22 из 25 бросков «Торонто», поражение – 7-е в 11 матчах

Иван Федотов отразил 22 броска из 25 в матче с «Торонто» (2:3 ОТ). Вратарь «Филадельфии» потерпел 7-е поражение в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 11 игр при 87,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,42.

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