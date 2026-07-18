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Валютный рынок: доллар закрепился выше 78 рублей

Валютный рынок: доллар закрепился выше 78 рублей

Российский валютный рынок демонстрирует умеренное ослабление национальной валюты. По итогам последних торговых сессий официальный курс доллара США, устанавливаемый Центральным банком РФ, преодолел важный психологический рубеж и зафиксировался на отметке 78,31 рубля, показав чистый рост на 36 копеек.

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