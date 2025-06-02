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Чёрный день календаря: 2 июня. Расстрел рабочих в Новочеркасске

Чёрный день календаря: 2 июня. Расстрел рабочих в Новочеркасске

2 июня 1962 года – трагическая дата в истории Новочеркасска Ростовской области. В этот день были расстреляны рабочие НЭВЗа во время подавления забастовки.

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