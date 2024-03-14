После крушения Ми-8 в Магаданской области завели уголовное дело

После того, как вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Колыме, Дальневосточная транспортная прокуратура начала расследование уголовного дела по нарушению правил эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели человека из-за неосторожности.
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