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Max запустил таргетированную рекламу в каналах

«VK реклама» запустила размещение таргетированной рекламы в каналах национального мессенджера Max. Пока что инструмент доступен только через рекламный кабинет платформы («VK реклама»), позже к тестированию смогут присоединиться и другие российские рекламные компании.

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