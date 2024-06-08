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Ульоа: Сальвадор выступает за открытие посольства РФ и укрепление связей

Ульоа: Сальвадор выступает за открытие посольства РФ и укрепление связей

Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Сальвадор выступает за открытие посольства России и укрепление связей между двумя странами.

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