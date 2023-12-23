Певица Лолита вступилась за вечеринку Ивлеевой и назвала ее ироничной

Виктор Гайдуков

Какая мерзость и собрались там, в моём понимании, нелюди, да и Бог им судья, сходите там с ума столько, сколько Вам хочется, но зачем делать эту мерзость доступной для просмотра других людей? А раз уж сделали, показали всю свою низость и, прости меня, явные признаки атавизма, то и отношение к ним должно быть как к убогим. Прежде всего наказание за публичное нарушение общепринятых норм культуры поведения и норм морали, а, также, отстранение от всех публичных выступлений, от участия в съёмках и передачах - как утративших доверие моральных уродов. И хватит их обсуждать. Забыть как страшный сон.