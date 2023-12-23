Певица Лолита Милявская вступилась за раскритикованную "голую" вечеринку блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой и рассказала, как выбирала наряд на мероприятие.
Певица Лолита вступилась за вечеринку Ивлеевой и назвала ее ироничной
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Евгений Кузнецов
Самое правильное наказание это перекрыть им дорогу на телеэкраны на всегда.
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15 час.
Виктор Гайдуков
Какая мерзость и собрались там, в моём понимании, нелюди, да и Бог им судья, сходите там с ума столько, сколько Вам хочется, но зачем делать эту мерзость доступной для просмотра других людей? А раз уж сделали, показали всю свою низость и, прости меня, явные признаки атавизма, то и отношение к ним должно быть как к убогим. Прежде всего наказание за публичное нарушение общепринятых норм культуры поведения и норм морали, а, также, отстранение от всех публичных выступлений, от участия в съёмках и передачах - как утративших доверие моральных уродов. И хватит их обсуждать. Забыть как страшный сон.
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15 час.
ГД
Галина Друзина
От жиру бесятся и в открытую плюют на народ и власть, да ещё в такое время - мрази, твари. Лишить всего, гражданства, звания и чемодан, вокзал, Европа - их там ждут.
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4 час.
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