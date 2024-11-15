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Боевик батальона «Скала» сдался «Отважным» в плен и дал точные маршруты движения Bradley (ВИДЕО)

Боевик батальона «Скала» сдался «Отважным» в плен и дал точные маршруты движения Bradley (ВИДЕО)

Боевик батальона «Скала» сдался «Отважным» в плен и дал точные маршруты движения Bradley. Бойцы группировки войск «Центр» взяли в плен боевика 425-го штурмового батальона «Скала».

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