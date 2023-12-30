Российские экспортеры переворачивают европейский рынок дизельного топлива в свою пользу Татьяна АрестоваНесмотря на непрекращающееся давление и жесткие условия, отечественные экспортеры нефтепродуктов умудряются пробиться на кризисный рынок Западной Европы, даже устанавливая там новые правила игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Враг пытался атаковать Крым ночью, самолет НАТО наводил беспилотники
- Российские войска активно двигаются к Часову Яру и по пути украинскую мадам «Брошкину» спасли под Крынками: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 декабря 2023 года
- Российские силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областями
Свежие комментарии