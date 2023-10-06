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Банкомат съел карту: как действовать, чтобы вернуть пластик и снять деньги

Банкомат съел карту: как действовать, чтобы вернуть пластик и снять деньги

Многие пользователи обычных пластиковых карт сталкивались с ситуацией, когда банкомат при попытке снять деньги со счёта попросту «забирает» карточку и неприятно удивлённый клиент остаётся ни с чем у банковского автомата.

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